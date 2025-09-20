السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
ترامب: الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرا وطنيا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس

منذ 3 ساعات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحزب الجمهوري سيعقد مؤتمرا من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، وذلك في إطار سعي حزبه للحفاظ على سيطرته المحدودة على الكونغرس.

وعادة ما تُعقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأمريكية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال “يرغب الحزب الجمهوري بشدة في عقد مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. سنعقده على أعلى مستوى. سيكون ممتعا ومثمرا للغاية”.

وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون أيضا عقد مؤتمر قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويخوض الجمهوريون والديمقراطيون صراعا متصاعدا حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يُحدد أي حزب سيفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

ومن شأن خسارة الأغلبية في الكونجرس أن يضعف قدرة ترامب على تنفيذ جدول أعماله التشريعي. ويشغل الجمهوريون حاليا 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، كما يتمتعون بأغلبية 219 مقابل 213 في مجلس النواب.

    المصدر :
  • رويترز

