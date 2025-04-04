ترامب: الصين أخطأت في ردها على الرسوم الجمركية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين “أخطأت” بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة تضمنت رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبوا بالذعر!”.

من ناحية أخرى، ذكرت الصين أنها قدمت شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، قائلة إنها تنتهك قواعد المنظمة، وطلبت إجراء مشاورات.

وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم فرض رسوم جمركية مضادة إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية في أخطر تصعيد بالحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أذكت المخاوف من حدوث ركود وأثارت موجة اضطراب في أسواق الأسهم العالمية.

وقالت بعثة الصين الدائمة لدى المنظمة في بيان “قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة”.

وأضافت أن الرسوم الجمركية الجديدة تنتهك قواعد المنظمة بشكل صارخ.

وأكدت أمانة المنظمة لرويترز اليوم الجمعة تلقيها طلبا من الصين لإجراء مشاورات.