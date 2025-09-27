السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن المحادثات بشأن غزة مع دول في الشرق الأوسط كانت مكثفة.

وأضاف أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على علم بالمحادثات، وقال إن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

واجتمع ترامب مع قادة ومسؤولين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في غزة التي تتعرض لهجوم متصاعد من إسرائيل حليفة واشنطن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لهؤلاء القادة تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “تستمر المفاوضات المكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح. جميع دول المنطقة مشاركة”.

كان ترامب قد تعهد بنهاية سريعة للحرب، لكن لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه. وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس لمدة شهرين انتهى عندما قتل 400 فلسطيني في غارات إسرائيلية في 18 مارس آذار.

وكتب ترامب “حماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات، وتم إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات”. ولم يذكر في منشوره أي تفاصيل أخرى، لكنه وصف المناقشات بأنها “ملهمة ومثمرة”.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح حدوث انفراجة بشأن غزة قريبا على الرغم من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأثارت صور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد جميع سكان القطاع. ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق للأمم المتحدة إن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يخاطب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في ساحة داغ همرشولد خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
الرئيس الكولومبي يدعو لحشد المتطوعين لقتال إسرائيل في غزة
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير
وول ستريت جورنال: توني بلير سيتولى منصب الحاكم المؤقت لقطاع غزة بموجب خطة ترامب
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!