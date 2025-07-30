ترامب: الموعد النهائي للرسوم الجمركية لن يمدد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية مضادة على باقي الشركاء التجاريين لبلده لن يتم تمديده يوم الجمعة المقبل”.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “مهلة الأول من أغسطس هي مهلة الأول من أغسطس.. إنها ثابتة ولن تُمدد.. إنه يوم عظيم لأمريكا!!!”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توتراً متصاعداً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين، فيما يرى مراقبون أن قرار ترامب يعكس إصراره على المضي في نهج “أمريكا أولاً” الذي يتبناه منذ فترته الرئاسية الأولى، والذي يركز على فرض سياسات تجارية أكثر صرامة لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل العجز التجاري.

ويترقب المستثمرون والمحللون تداعيات هذا القرار على الأسواق العالمية، خاصة في ظل المخاوف من تصاعد التوترات التجارية وانعكاسها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.