ترامب: انتخابات أفغانستان كانت أكثر أمنا مما لدينا!

هجوم حاد شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المؤسسات الفدرالية التي لم تدعم ادعاءاته بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووجه الرئيس المنتهية ولايته في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت انتقادات حادة إلى زملائه في الحزب الجمهوري وعلى وجه الخصوص زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وكتب: “لو زور وسرق مرشح رئاسي ديمقراطي الانتخابات مع وجود أدلة على ذلك على مستوى غير مسبوق من قبل، لرأى السيناتورات الديمقراطيون في ذلك عمل حرب وخاضوا صراعا حتى الموت. ميتش والجمهوريون لا يفعلون أي شيء ويريدون السماح لذلك بأن يمر. ليس هناك صراع”.

If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020