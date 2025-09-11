ترامب: انتهاك طائرات مسيرة لأجواء بولندا ربما كان خطأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن انتهاك طائرات روسية مسيرة لأجواء بولندا ربما كان خطأ.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل أن يستقل الهليكوبتر الرئاسية مارين وان “لست سعيدا بأي شيء يتعلق بالوضع برمته، ولكن آمل أن ينتهي هذا الأمر”.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة بشأن خرق مسيّرات أجواء بولندا تقول وارسو إنها روسية، في حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنشر 3 طائرات مقاتلة “للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي”.

وقالت السلطات البولندية إن 19 مسيرة انتهكت مجالها الجوي الثلاثاء-الأربعاء من دون سقوط إصابات، وإن منزلا وسيارة تضررا في شرق البلاد. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات مجالها الجوي كان متعمدا، وهو ما تنفيه موسكو.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، الخميس، عقد اجتماع طارئ الجمعة بناء على طلب بولندا بعد أن خرقت مجالها الجوي طائرات مسيّرة يشتبه أنها روسية.

وأفادت وزارة الخارجية البولندية بأنه “بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي”.

ويحظى طلب عقد اجتماع الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش بدعم عدد من أعضاء المجلس سلوفينيا والدانمارك واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لإذاعة “أر إم إف إف إم” إن بولندا تريد “لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق، الذي شُن بمسيّرات روسية على بلد عضو ليس فقط في الأمم المتحدة، بل كذلك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن الانتهاك “ليس اختبارا لبولندا فقط، بل أيضا لحلف شمال الأطلسي برمته، وليس على الصعيد العسكري فقط بل السياسي أيضا”.