ترامب: انخفاض أسعار الطاقة سيدفع بوتين إلى "التوقف عن قتل الناس"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة(سي.إن.بي.سي) “إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن قتل الناس… إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده سيعاني من أزمة مالية”.

وحدد ترامب الأسبوع الماضي مهلة لبوتين تنتهي في الثامن من أغسطس آب للتحرك لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا سيواجه عقوبات أمريكية أشد. ومارست الإدارة الأمريكية أيضا ضغوطا على الهند والصين للتوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن الانخفاض في أسعار الطاقة ناجم عن زيادة الإنتاج، بما في ذلك من قِبل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين، وإنه يتوقع المزيد من الانخفاضات.

وأضاف “إذا لاحظتم فإن دول أوبك وأوبك+ بدأت تزيد من إنتاجها وأعتقد أن ذلك يعود لرغبتهم في إرضائي”.

واتفق تحالف أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول، وهي أحدث خطوة في سلسلة زيادات مُتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته السوقية، في ظل تزايد المخاوف من انقطاعات محتملة في الإمدادات مرتبطة بروسيا.

وتُمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4 بالمئة من الطلب العالمي.

وعقدت ثمانية دول من أعضاء أوبك+ اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت، وسط تزايد الضغوط الأمريكية على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي، في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وخفّض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.9 بالمئة لهذا العام، مقارنة مع 1.5 بالمئة في توقعاته السابقة في أبريل نيسان.