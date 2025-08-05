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ترامب: انخفاض أسعار الطاقة سيدفع بوتين إلى التوقف عن قتل الناس

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع سي.إن.بي.سي “إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن قتل الناس… إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده يئن”.

وفي وقت سابق أعلن ترامب، أنه لا يستبعد إمكانية التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انتهاء المهلة التي منحها لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتبت صحيفة “تاغس تسايتونغ” أن مهلة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تجعل بوتين يتراجع عن أهدافه في أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 فقط.

وحذّر من أنه في حال فشل المفاوضات فإنه سيتخذ إجراءات قد تشمل فرض رسوم جمركية أو عقوبات أو خيارات أخرى، معترفا في الوقت ذاته بعدم يقينه بفعالية مثل هذه الإجراءات، وقال إن القيادة الروسية تجيد التعامل مع العقوبات، لكن الولايات المتحدة ستكون مستعدة رغم ذلك لفرض قيود جديدة.

كما كان قد قال في وقت سابق من يوليو، إنه سيفكر في فرض عقوبات على روسيا، تتمثل في رسوم بنسبة 100 في المئة على واردات أي دولة للولايات المتحدة تتاجر مع روسيا.

وفي خضم هذه التهديدات، أعلن ترامب مؤخرا عن نية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف زيارة روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

    المصدر :
  • رويترز

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