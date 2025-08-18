الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور إن أراد

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2025 6:11 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر الإثنين، إن اليوم سيكون “كبيرا” في البيت البيض، الذي سيستضيف عددا من القادة الأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تروث سوشال”، أوضح ترامب: “يوم كبير في البيت الأبيض. لم يسبق أن استقبلنا هذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. شرف عظيم لي أن أستضيفهم!”.

وأضاف: “ستقول الأخبار الكاذبة إن استضافة هذا العدد من القادة الأوروبيين العظماء في بيتنا الأبيض الجميل خسارة كبيرة للرئيس ترامب. في الحقيقة، إنه لشرف عظيم لأميركا”.

وتابع: “قبل عام، كانت الولايات المتحدة دولة شبه ميتة. أما الآن، فنحن محط حسد الجميع. يا للفرق الذي يمكنه أن يحدثه رئيس”.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، ذكر ترامب: “بإمكان زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، إن أراد، أو مواصلة القتال”.

وأشار إلى أن استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم والانضمام إلى الناتو أمران غير مطروحين على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة.

يشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، الإثنين في البيت الأبيض، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وسيعرف هذا اللقاء حضور عدد من قادة أوروبا، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب شخصيات أخرى.

    المزيد من أخبار العالم

    أشخاص يتظاهرون بعد أن دعت عائلات الرهائن إلى إضراب وطني للمطالبة بإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، في منطقة ما يسمى بساحة الرهائن، في تل أبيب، إسرائيل، 17 أغسطس 2025. رويترز
    أكثر من مليون شخص شاركوا بالمظاهرات والاحتجاجات في أنحاء إسرائيل
    زلزال
    زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب ولاية تبسة بالجزائر
    ستيف ويتكوف
    ويتكوف: الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي توم باراك
    عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
    الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!