ترامب: بايدن يجر أميركا نحو حرب عالمية ثالثة ويجب إقالته بسرعة

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بسياسات الرئيس جو بايدن التي وصفها بأنها قد تجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة، وتعهد ترامب، خلال تجمع لأنصاره في فيلادلفيا، بأنه في حال فوزه في الانتخابات سينهي نزاع أوكرانيا بشكل فوري، وقبل تنصيبه رسميا وتسلّمه مقاليد السلطة.

وقال الرئيس السابق إن الرئيس الحالي سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة، مضيفا: “في عهد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، العالم يشتعل، الرئيس يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة، وسنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة”.

ووفقا لترامب فإن بايدن “يجب إقالته بسرعة” من منصبه.

وينتقد ترامب باستمرار سياسة بايدن وخاصة في ما يتعلق بدعم أوكرانيا، وأكد مرارا أنه قادر على حل الأزمة بأسرع وقت ممكن في حال انتخابه. ومن المقرر أن يجري بايدن وترامب مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 يونيو والثانية في 10 سبتمبر.

هذا وحض الرئيس الأميركي السابق الإنجيليين على التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر لمساعدته على الفوز، متعهدا حماية الحرية الدينية “بشدة” في حال انتخابه.

وأكد الملياردير الجمهوري للإنجيليين الذين أدوا دورا مهما في وصوله إلى السلطة عام 2016 وكثير منهم مخلصون جدا له، أنه سيدافع عن إيمانهم. وهو كان ساعدهم بالفعل في تحقيق انتصار تاريخي في ما يتعلق بالإجهاض من خلال تعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا.

وفي ما يتعلق بقضية الإجهاض الحساسة، يريد الكثير من الإنجيليين حظرا للإجهاض على مستوى البلاد. وقد رحب ترامب مجددا بأن المسألة قد “انتُزعت” من أيدي الحكومة الفيدرالية وأعيدت إلى الولايات، قائلا “الشعب سيقرر وهكذا يجب أن تكون الأمور. الشعب يقرر الآن”.

في بقية خطابه، تطرق الملياردير الجمهوري إلى موضوعاته المفضلة، مثل الهجرة.

وقال وسط الهتافات “في اليوم الأول (من ولاية جديدة)، سأطلق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة”.

كما وعد ببناء “قبة حديد عظيمة فوق بلادنا، قبة لم نرها من قبل”، في إشارة منه إلى نظام للدفاع الجوي. وأشار إلى أن “إسرائيل لديها واحدة”، سائلا “لم لا تكون لدينا واحدة؟”.

من جهته، انتقد فريق حملة بايدن في بيان خطاب ترامب، معتبرا أنه “غير متماسك” و”مفكك”.