ترامب بعد لقاء نتنياهو: نجري محادثات مباشرة مع إيران وسيكون هناك اجتماع مهم السبت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي في إعلان مفاجئ بعد أن كان المسؤولون الإيرانيون يرفضون فيما يبدو الدعوات الأمريكية لإجراء مثل هذه المفاوضات.

وكانت إيران قد رفضت مطالب ترامب بأن تتفاوض مباشرة بخصوص برنامجها النووي و إلا تعرضت لقصف، لكنها تركت الباب مفتوحا في البداية أمام إجراء محادثات غير مباشرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في أثناء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. وستستمر يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث”.

وأضاف “أعتقد أن الجميع متفقون على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل”. وأوضح ترامب أن محادثات السبت مع إيران ستكون على مستوى رفيع، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل. كما امتنع عن تحديد مكان إجراء المحادثات، لكنه أبقى على احتمال التوصل إلى اتفاق.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر. وكانت آخر مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي قاد جهود التوصل للاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية في عام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحب منه ترامب لاحقا.

وفاقمت تحذيرات ترامب من عمل عسكري يستهدف إيران التوتر في الشرق الأوسط بعد الحرب المفتوحة في غزة ولبنان، والضربات العسكرية على اليمن، وتغيير القيادة في سوريا وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ويقول ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي على المواجهة العسكرية، وكان الرئيس الأمريكي قد قال يوم السابع من مارس آذار إنه كتب إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مقترِحا عليه إجراء محادثات. وقال مسؤولون إيرانيون حينذاك إن طهران لن تذهب إلى المفاوضات تحت التهديد.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي اليوم الاثنين “إيران لن تملك سلاحا نوويا، وإذا لم تنجح المحادثات، أعتقد أنه سيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق. ولا يمكن إجراء مثل هذه المحادثات بدون موافقة صريحة من خامنئي، الذي وصف في فبراير شباط المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها “ليست ذكية أو حكيمة أو شريفة”.

قبل ساعات من إعلان ترامب، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن إيران تنتظر ردا أمريكيا على اقتراح طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وصرح مسؤول إيراني كبير لرويترز في مطلع الأسبوع بأن طهران ترغب في مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر عُمان، وهي قناة تواصل قديمة بين الدولتين.

وقال المسؤول الإيراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك فرصة محتملة تقارب الشهرين للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى مخاوف من أن إسرائيل، عدو إيران اللدود، قد تشن هجوما إذا طال أمد المحادثات.

وفي فترة ولايته الرئاسية 2017-2021، جعل ترامب الولايات المتحدة تنسحب من اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات. كما عاود ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير حدود ذلك الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

وتتهم القوى الغربية إيران بأن لديها قائمة أولويات سرية لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة نووية بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقولون أنه أعلى من المطلوب لبرنامج مدني للطاقة الذرية.

وتقول طهران إن برنامجها النووي لا يستهدف إلا إنتاج الطاقة للأغراض المدنية.

ويأتي هذا التحول في وقت حرج “لمحور المقاومة” الإقليمي الذي أسسته طهران بكلفة كبيرة على مدى عقود لمواجهة إسرائيل والنفوذ الأمريكي.