ترامب: بوتين ربما لا يرغب في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن أمله في أن يمضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قدما في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أقر بأن زعيم الكرملين ربما لا يرغب في إبرام اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن ذلك سينشئ “وضعا صعبا” لبوتين.

وفي مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة (فوكس نيوز)، قال ترامب إنه يعتقد أن المسار الذي سيسلكه بوتين سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.

واستبعد ترامب مرة أخرى إرسال قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا، ولم يقدم أي تفاصيل حول الضمانات الأمنية التي قال سابقا إن واشنطن يمكن أن تقدمها لكييف في إطار أي تسوية بعد الحرب.

وأضاف “لا أعتقد أنها ستكون مشكلة (التوصل إلى اتفاق سلام)، لأكون صادقا معكم. أعتقد أن بوتين سئم ذلك. أعتقد أنهم سئموا جميعا ذلك، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحدث”.

وتابع “سنكتشف ما سيفعله الرئيس بوتين في الأسبوعين المقبلين … من المحتمل أنه لا يريد إبرام اتفاق”، وسبق أن هدد ترامب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا والدول التي تشتري نفطها إذا لم يحقق بوتين السلام.

ومثل وعد ترامب بتقديم ضمانات أمنية للمساعدة في إنهاء الحرب خلال قمة استثنائية أمس الاثنين دعما لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين ، لكنهم يواجهون أسئلة كثيرة دون إجابة، بما في ذلك مدى استعداد روسيا للتفاوض.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمحادثات في البيت الأبيض ووصفها بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما ونحو ترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترامب خلال الأسابيع المقبلة.