الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
ترامب: تحدثت مع رئيس روسيا البيضاء وأنوي لقاءه

منذ دقيقة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تحدث مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو وإنه يعتزم الاجتماع معه “في المستقبل”.

جاء ذلك قبل ساعات فقط من اجتماع ترامب المزمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال ترامب في المنشور أثناء سفره على متن طائرة الرئاسة إلى موقع الاجتماع في أنكوريدج “بحثنا عددا من المواضيع، ومنها زيارة الرئيس بوتين إلى ألاسكا”.

ويعد لوكاشينكو حليفا مقربا لبوتين.

وقال ترامب إن الغرض من المكالمة كان شكر لوكاشينكو على إطلاق سراح 16 سجينا والحث على إطلاق سراح 1300 آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

