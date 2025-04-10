ترامب: تكلفة الفترة الانتقالية مؤقتة وكل شيء سيكون رائعًا

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة في وضع اقتصادي جيد.

وقال اليوم الخميس إنه “ستكون هناك تكلفة للفترة الانتقالية لكن كل شيء سيكون رائعاً في النهاية”.

فيما أضاف أن بلاده أوقفت تمويل عدة جامعات أميركية.

في حين لفت إلى أنه “قد نشتري السفن من دول أخرى لإعادة بناء أسطولنا البحري”.

وقف تطبيق الرسوم لـ90 يوماً

وكان ترامب قد أعلن مساء أمس أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالي 60 بلداً وشريكاً تجارياً للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.

وتزامناً رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة لتبلغ 125%.