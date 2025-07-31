ترامب: تمديد الاتفاق التجاري مع المكسيك 90 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه اتفق مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم على تمديد اتفاق تجاري قائم بين البلدين لمدة 90 يوما ومواصلة المحادثات خلال تلك الفترة بهدف توقيع اتفاق جديد.

وقال ترامب على منصته تروث سوشيال “ستستمر المكسيك في دفع رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفنتانيل، و25 بالمئة على السيارات، و50 بالمئة على الصلب والألومنيوم والنحاس. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على الإنهاء الفوري للحواجز التجارية غير الجمركية والتي يوجد الكثير منها”.

من زاوية آخرى قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد أن أعلنت الأخيرة دعمها لقيام دولة فلسطينية.

وتتفاوض كندا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس آب وهو التاريخ الذي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 35 بالمئة فيه على جميع السلع الكندية غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس إن المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الرسوم كانت بناءة لكن المحادثات ربما لا تنتهي بحلول الموعد النهائي المحدد.