ترامب: حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات!

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا “حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: “لقد خذلتنا”.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!

