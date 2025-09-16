الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
ترامب: حماس ستواجه "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن دروعاً بشرية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء “إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستواجه مشكلة كبيرة إذا استخدمت الرهائن في قطاع غزة دروعا بشرية”.

ويأتي تصريح ترامب في وقت تشن فيه إسرائيل هجوما بريا كبيرا على غزة. وجاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى بريطانيا في زيارة رسمية.

وعلى صعيدٍ مختلف، قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شن عملية لاحتلال غزة من أجل بقائه في الحكم.

وأضاف غولان أن ما يقدمه لنا نتنياهو ليس أمنا ولا اقتصادا، بل اقتصاد معزول عن العالم، تحت مقاطعة دولية خانقة.

وأشار إلى أن هذه كارثة اقتصادية أمنية، فمن أجل بقائه، شنّ نتنياهو عملية لاحتلال غزة وتدمير إسرائيل، مضيفا “سنوقف هذا التدهور، ونُزيله من السلطة، ونُعيد إسرائيل إلى الشراكة الدولية، ونعيد بناء اقتصاد متنام وأمن حقيقي”.

من جهته، حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن تكثيف العملية العسكرية في مدينة غزة سيؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود والأسرى دون تحقيق أي هدف سياسي.

وقال في تصريحات لموقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، تعقيبا على إعلان نتنياهو، تكثيف العملية العسكرية في مدينة غزة، لقد بدأت العملية (بغزة)، لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي، حيث تشير التقديرات الأكثر حذرا إلى أنها ستدخل عام 2026 أيضا.

وتساءل مستنكرا: “ما هي فكرتهم (أعضاء الحكومة)؟ وهل سنقاتل في غزة إلى الأبد؟ هذا لا معنى له”.

وأضاف لم أسمع قط عن عملية عسكرية ليس لها هدف سياسي، يرسلون الجيش للقتال هناك. سيقتل مزيد من الجنود والمختطفين ولا أحد يفهم ما هو الهدف”.

من جهتها، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين للتظاهر قبالة مقر إقامة نتنياهو، واعتبرت في منشور على منصة “إكس” أن تصعيد الهجوم على غزة تضحية بذويهم الأسرى.

وأكدت العائلات أنها ستستمر بالاحتجاج قبالة مقر نتنياهو حتى يستجيب لطلبنا وقف الحرب وإعادة المخطوفين.

وكان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، وجه انتقادات لنتنياهو وقال إنه اعترف أنه مستعد للتضحية بالأسرى وعلاقات إسرائيل الإستراتيجية والاقتصاد لأجل بقائه.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

