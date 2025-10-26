الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
ترامب خلال قمة آسيان : إيقاف الحروب هوايتي.. وأنا بارع فيه خلال قمة آسيان

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، إنه يحب إيقاف الحروب ويعتبرها أكثر جدية من مجرد هواية.

وأشار ترامب إلى توقيع بيان مشترك بين تايلاند وكمبوديا وصفه بـ”اتفاقية سلام”، مؤكداً أنها كانت واحدة من أولى الحروب التي ساهم في تسويتها، وأنه استمتع بذلك و”بارع في هذا المجال”.

وأضاف ترامب: “ينبغي على الأمم المتحدة القيام بذلك، لكنها لا تفعل”، مشيراً إلى توقف جهاز التلقين الآلي أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدوث مشكلات في السلم الكهربائي.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الماليزية إلى أن جدول قمة آسيان يتضمن لقاءات مع سبع دول شريكة وصيغ اجتماعات متنوعة تشمل آسيان +1 و +3 وقمة شرق آسيا، لتعزيز التعاون الإقليمي.

    المصدر :
  • العربية

