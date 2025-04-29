ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يقوم بعمل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لا يقوم بعمل جيد، وذلك في أحدث انتقاداته لرئيس البنك المركزي الأمريكي”.

جاء ذلك في كلمة لترامب في ولاية ميشيغان.

وبمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه منصب الرئيس، أكد دونالد ترامب أن البلاد تحتفل اليوم بالـ 100 يوم الأكثر نجاحا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة اليوم الأربعاء أنه “خلال 100 يوم قمنا بتغييرات كبيرة في أميركا”، مشيراً إلى أن البلاد “تيش العصر الذهبي”.

وتطرق ترامب إلى عدة مواضيع خلال كلمته، حيث أكد على نيته خفض الضرائب لمستويات غير مسبوقة، وبناء جيش قوي في أميركا.

كما قال إن الديمقراطيين فقدوا ثقة الشعب الأميركي، متهما الإدارة السابق بالسماح بدخول العصابات إلى أميركا.

وتابع “تمكنا من حماية الحدود بنسبة كبيرة جدا خلال 100 يوم”.

وأوضح: “وقعت أمرا تنفيذيا لمنع مرتكبي الجرائم من الدخول إلى أميركا”.

“لا مكان للمجرمين في أميركا”

فيما زعم أن الجمهوريين فازوا في الانتخابات رغم لجوء الديمقراطيين لعمليات غش وتزوير.

لفت إلى أنه “لا مكان للمجرمين في أميركا”، وقال “واجبي الأساسي هو المحافظة على سلامة وأمن أميركا”.

وأكد ترامب أن إدارته ستعمل على إعادة صناعة السيارات إلى ميشيغن الأميركية، مشيرا إلى أنه سيخفض الرسوم على صانعي قطع السيارات في أميركا.

“الجميع يرغب بعقد صفقات مع أميركا”

كذلك أوضح أن تمكن من تخفيض نسب الفائدة والتضخم في أميركا خلال 100 يوم، مشيرا الى ان الجميع يرغب بعقد صفقات مع أميركا.

وقال “أنا مهتم بالتفوق على الصين ووقف حرب أوكرانيا”.