ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يمضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قدما باتجاه إنهاء الحرب مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن بوتين ربما لا يريد إبرام اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز “لا أعتقد أن ذلك سيخلق مشكلة. لأكون صريحا معكم، أعتقد أن بوتين سئم من ذلك، أعتقد أنهم جميعا سئموا من ذلك، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث”.

وأضاف “سنعرف ما الذي يريده الرئيس بوتين خلال الأسبوعين المقبلين… من المحتمل أنه لا يريد إبرام اتفاق”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقناة روسيا-1 التلفزيونية الرسمية “إن إعادة ترسيم الحدود غالبا ما تكون عنصرا حاسما في حل النزاعات”.

تسيطر روسيا حاليا على نحو خُمس مساحة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُجري مفاوضات مع القادة الروس والأوكرانيين لإنهاء الحرب، إن “تبادل الأراضي” والتعديلات الإقليمية سيكونان مفتاح أي تسوية محتملة.