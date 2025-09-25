الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
ترامب: رفع العقوبات عن تركيا قد يحصل قريباً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس للصحفيين في البيت الأبيض إنه قد يرفع العقوبات المفروضة على تركيا قريبا جدا إذا سار اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ما يرام.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 عام 2019.
ويأمل أردوغان في حدوث انفراجة مع ترامب من شأنها رفع العقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

