ترامب: روسيا ستواجه عقوبات خلال 10 أيام ما لم تتحرك لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى تجاه روسيا “خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم” ما لم تحرز موسكو تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، الذي أعلن لأول مرة أمس الاثنين أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يوما لاتخاذ إجراء من جانب موسكو، أنه لم يتلق ردا بعد من روسيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه لا يشعر بالقلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الروسية على سوق النفط أو الأسعار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاج النفط محليا لتعويض أي تأثير.