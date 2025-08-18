الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

منذ دقيقتان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة، في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن من المحتمل أن يعقد القادة الثلاثة اجتماعا.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه تحدث للتو مع بوتين بطريقة غير مباشرة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل الزعماء الأوروبيون إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع ترامب وزيلينسكي.

ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولدى وصوله إلى واشنطن، قال ستارمر في مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: “لابد أن نتأكد من تحقيق السلام واستمراره، ومن أنه سلام عادل، ولهذا السبب توجهت إلى واشنطن مع زعماء أوروبيين آخرين، للتباحث بشأن هذا الأمر”.

    المصدر :
  • وكالات

