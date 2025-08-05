ترامب: سأجتمع مع الرئيس الصيني في حال التوصل لاتفاق تجاري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، 29 يونيو 2019. رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وإنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.بي.سي) “لقد طلب عقد اجتماع، وسينتهي بي الأمر إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام على الأرجح، إذا أبرمنا اتفاقا. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن أعقد اجتماعا”، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

وأضاف “نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق. نتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية”.

وفي وقت سابق قال ترامب، إن الرئيس الصيني دعاه لزيارة الصين، مضيفا أنه من المرجح أن يلتقيه في المستقبل القريب.

وقد يزور ترامب الصين قبل ذهابه إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، بين 30 أكتوبر وأول نوفمبر المقبل، أو قد يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة المقررة في كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.