الخميس 19 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: سأسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة

منذ 47 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعدا بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة.

وأكد ترامب أيضا أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأمريكية الأخرى. وكان قد هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.

ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى. واستفاد ترامب في سيطرته يوم الاثنين من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وأعلن ترامب أيضا يوم الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس انجلوس في يونيو حزيران عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
باحثون: بوتين يستعد لاختبار صاروخ جديد قبل محادثاته مع ترامب
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. رويترز
بسبب رحلة صيد دون رخصة.. وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز
بيسنت: خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة شبه مؤكد بعد بيانات التضخم

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟