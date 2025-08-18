ترامب: سأقود تحركاً للتخلص من الاقتراع عبر البريد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيقود “تحركا” يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل “سأقود تحركا للتخلص من الاقتراع عبر البريد… وأيضا من أجهزة التصويت ‘غير الدقيقة‘ والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير”.

وأضاف “سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026”.

وكان ترامب الجمهوري وقع أمرا تنفيذيا في 25 مارس\آذار يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيه من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.

وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.

وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة، وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.