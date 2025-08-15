السبت 21 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
ترامب: سأناقش المعاهدات النووية مع بوتين

منذ 20 ثانية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيناقش المعاهدات النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في ألاسكا.

وقال ترامب في مقابلة مع بريت باير من قناة فوكس نيوز على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى ألاسكا “أحد الأمور التي أعتقد أننا سنناقشها، ومرة أخرى، يتعلق الأمر بأوكرانيا، ولكن لدينا معاهدات نووية لمناقشتها”.

من جهته، قال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مضت على نحو جيد “للغاية”.

واستقبل الرئيس الأميركي اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث من المنتظر أن يعقد الطرفان قمة تاريخية، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت هي الأولى إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة بوتين، حتى يتمكن من استقباله. وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين في الطائرة الرئاسية إن: “المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف”.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

