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ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة واتفاق للرهائن في غزة

منذ 33 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات غدا الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب في البيت الأبيض “هناك الكثير من الحديث يدور عن غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة“.

وكان مصدران أمنيان مصريان أبلغا رويترز في نهاية أبريل نيسان بأن المفاوضات التي انعقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة على وشك تحقيق تقدم كبير.

وقال مسؤول مقرب من جهود الوساطة اليوم إنه لا يوجد أي مقترح جديد.

وأضاف المسؤول “يبذل الوسطاء جهودا مكثفة والاتصالات لم تتوقف قط، لكن لا يوجد مقترح ملموس حتى الآن”.

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