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ترامب: سلوك روسيا "مثير للاشمئزاز"

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 12:25 صباحًا
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بشدة سلوك روسيا “المثير للاشمئزاز” تجاه أوكرانيا، وقال إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

هذا وقد أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس‭‭ ‬‬آب.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا “يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس. والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام”.

    المصدر :
  • رويترز

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