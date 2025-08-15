الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
ترامب: سنبذل كل ما بوسعنا للإفراج عن قطب الإعلام جيمي لاي

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سينظر في ما يمكنه فعله للمساعدة في “إنقاذ” قطب الإعلام المحتجز في هونج كونج جيمي لاي، رغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يكون “مسرورا”.

وذكر ترامب في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز “سأبذل قصارى جهدي لإنقاذه. سنرى ما بوسعنا… سنبذل كل ما في وسعنا”.

ودفع لاي (77 عاما) ببراءته من تهم التآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج، بالإضافة إلى تهمة منفصلة بالتآمر لنشر مواد تحريضية. وهو محتجز في حبس انفرادي منذ أكثر من 1500 يوم.

وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو بالقول إن لاي كان “مدبرا ومشاركا رئيسيا في أنشطة مناهضة للصين وتزعزع استقرار هونج كونج”.

وأضاف “إننا نعارض بشدة استغلال أي قوى خارجية لقضايا منظورة أمام القضاء كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو تشويه وتقويض سيادة القانون في هونج كونج”.

وقال ترامب إنه سيثير قضية لاي كجزء من المفاوضات مع الصين بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

ومددت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوما أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

