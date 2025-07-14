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ترامب: سنرسل أسلحة إلى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا

14 - يوليو - 2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين “إن الولايات المتحدة سترسل أسلحة متطورة إلى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا”.

وأضاف ترامب “سنصنع أسلحة متطورة وسنرسلها إلى حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أن دول الحلف هي التي ستدفع تكلفة هذه الأسلحة وليس دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي سياقٍ متصل، قال الكرملين اليوم “إن الرؤية الأشمل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي تتمثل في أن شحنات الأسلحة والذخيرة الأمريكية إلى كييف تواصلت ولا تزال مستمرة”.

ولم يذكر ترامب عدد صواريخ باتريوت التي يخطط لإرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيدفع تكلفتها للولايات المتحدة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب “يبدو الآن أن أوروبا ستدفع تكلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر”.

وأضاف “تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا كان متواصلا وسيظل مستمرا”.

    المصدر :
  • رويترز

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