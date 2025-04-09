ترامب: سنعلن قريبا رسوما جمركية على واردات الأدوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن رسوم جمركية “كبيرة” على واردات الأدوية.

وفي كلمة خلال حدث في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.

واستهدفت الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده دولا بأنحاء العالم في أخطر ضربة للنظام التجاري العالمي منذ عقود.

ودفعت هذه الرسوم بعض الدول إلى اتخاذ تدابير مضادة وأخرى إلى السعي للتفاوض على تهدئة الأوضاع.

من جهته يطرح الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أول مجموعة من التدابير المضادة في أبريل نيسان ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم. وخفف التكتل المقترحات الأولية، فأزال على سبيل المثال ويسكي البوربون الأمريكي من القائمة، كما عرض على واشنطن صفقة رسوم جمركية “صفر مقابل صفر”.

فيما ردت بكين بفرض رسوم جمركية شاملة مضادة مماثلة بنسبة 34 بالمئة على الواردات الأمريكية، وفرضت قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وبإضافة 11 هيئة أمريكية أخرى إلى قائمة “الكيانات غير الموثوق بها”، مما يسمح لبكين بفرض عقوبات عليها. وتعهدت “بالقتال حتى النهاية” في مواجهة الرسوم الجمركية.