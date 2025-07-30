الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 25% على الهند

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع المستوردة من الهند اعتبارا من أول أغسطس آب”.

وأضاف ترامب أن الهند ستواجه أيضا عقوبة غير محددة في أول أغسطس آب، لكنه لم يوضح حجمها أو السبب وراء فرضها.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) “رغم أن الهند صديقتنا إلا أننا، على مر السنين، لم نتعامل معها إلا بشكل محدود نسبيا لأن رسومها الجمركية مرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، وتضع الحواجز التجارية غير النقدية الأكثر صرامة مقارنة بأي دولة أخرى”.

ومضي يقول “لطالما اشترت الهند الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، كما أنها أكبر مشتر للطاقة الروسية إلى جانب الصين، في وقت يطالب فيه الجميع روسيا بوقف القتال في أوكرانيا، الأمور ليست على ما يرام”.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية، التي تقود المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. رويترز
"أكسيوس": المبعوث ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة
بركان كلوتشيفسكي في أقصى شرق روسيا
بركان كلوتشيفسكي في أقصى شرق روسيا يبدأ في الثوران بعد زلزال
قافلة مساعدات سورية وأممية انطلقت من دمشق لإغاثة نازحي السويداء في درعا
الأمم المتحدة تجهز مساعدات للسويداء بعد ضوء أخضر من الحكومة السورية

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة