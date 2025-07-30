ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 25% على الهند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع المستوردة من الهند اعتبارا من أول أغسطس آب”.

وأضاف ترامب أن الهند ستواجه أيضا عقوبة غير محددة في أول أغسطس آب، لكنه لم يوضح حجمها أو السبب وراء فرضها.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) “رغم أن الهند صديقتنا إلا أننا، على مر السنين، لم نتعامل معها إلا بشكل محدود نسبيا لأن رسومها الجمركية مرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، وتضع الحواجز التجارية غير النقدية الأكثر صرامة مقارنة بأي دولة أخرى”.

ومضي يقول “لطالما اشترت الهند الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، كما أنها أكبر مشتر للطاقة الروسية إلى جانب الصين، في وقت يطالب فيه الجميع روسيا بوقف القتال في أوكرانيا، الأمور ليست على ما يرام”.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية، التي تقود المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد على طلب للتعليق.