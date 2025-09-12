الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
ترامب: سننشر الحرس الوطني في ممفيس بولاية تينيسي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2025 7:26 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل قوات من الحرس الوطني إلى ممفيس بولاية تينيسي لمكافحة الجريمة، وذلك في أعقاب سيطرة إدارته على قوة الشرطة في العاصمة واشنطن الشهر الماضي بشكل غير مسبوق.

وسعى ترامب إلى جعل الجريمة قضية مركزية حتى مع انخفاض معدلات جرائم العنف في عدد من المدن. وأثارت حملته على البلديات التي يقودها الديمقراطيون احتجاجات، بما في ذلك مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في واشنطن مطلع الأسبوع.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج فوكس اند فريندس على قناة فوكس نيوز “نحن ذاهبون إلى ممفيس. ممفيس تعاني من مشاكل شديدة… سنقوم بحلها مثلما فعلنا في واشنطن”.

وقال ترامب إن رئيس بلدية ممفيس، وهو من الحزب الديمقراطي، “سعيد” بهذه الخطوة.

وقال ترامب إنه ربما يرسل أيضا قوات اتحادية إلى نيو أورليانز، مثل ممفيس. وكان هدد بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاجو، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

ويقول ترامب إن الجريمة تعصف بمدن أمريكية مثل واشنطن.

وأظهرت بيانات لوزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

