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ترامب سيستمع لمقترحات الشركاء التجاريين بشأن الصفقات الكبرى

منذ 16 ساعة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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قلل مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت من شأن المخاوف الاقتصادية التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال هاسيت إن الرئيس الأمريكي تحدث إلى عدد من قادة العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيستمع إلى المقترحات التي تهدف إلى إبرام صفقات كبرى.

وأضاف لقناة فوكس نيوز أن ترامب “عازم على المضي في أمر يعلم أنه سينجح، وسيواصل القيام بذلك. لكنه سيستمع أيضا إلى شركائنا التجاريين. وإذا عرضوا علينا صفقات عظيمة تعود بالنفع على الصناعة الأمريكية والمزارعين الأمريكيين، فأنا متأكد من أنه سيستمع”.

    المصدر :
  • رويترز

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