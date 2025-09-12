ترامب: صبري بدأ ينفد تجاه بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن صبره بدأ ينفد تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات جديدة على خلفية حرب أوكرانيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان صبره إزاء بوتين قد نفد، أجاب “نعم، بدأ ينفد نوعا ما وبسرعة”.

وذكر ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بوتين منذ فترة طويلة، لكنه عبر عن استيائه من تقاعسه عن إنهاء الحرب.

وقال ترامب “سيتعين علينا أن نكون حازمين للغاية”. وأضاف أن فرض عقوبات على البنوك والنفط خيار مطروح، فضلا عن الرسوم الجمركية، لكن على الدول الأوروبية المشاركة في ذلك أيضا”.

واستطرد يقول “فعلت ذلك بالفعل. فعلت الكثير”، مشيرا إلى أن الهند، من بين أكبر الدول التي تشتري النفط الروسي، تواجه رسوما جمركية 50 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب لبرنامج (فوكس اند فريندز) “هذا ليس بالأمر الهين. إنه أمر جلل، ويسبب خلافا مع الهند. تذكروا أن هذه مشكلة تخص أوروبا، أكثر من كونها مشكلتنا”.