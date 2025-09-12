الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: صبري بدأ ينفد تجاه بوتين

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2025 6:23 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن صبره بدأ ينفد تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات جديدة على خلفية حرب أوكرانيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان صبره إزاء بوتين قد نفد، أجاب “نعم، بدأ ينفد نوعا ما وبسرعة”.

وذكر ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بوتين منذ فترة طويلة، لكنه عبر عن استيائه من تقاعسه عن إنهاء الحرب.

وقال ترامب “سيتعين علينا أن نكون حازمين للغاية”. وأضاف أن فرض عقوبات على البنوك والنفط خيار مطروح، فضلا عن الرسوم الجمركية، لكن على الدول الأوروبية المشاركة في ذلك أيضا”.

واستطرد يقول “فعلت ذلك بالفعل. فعلت الكثير”، مشيرا إلى أن الهند، من بين أكبر الدول التي تشتري النفط الروسي، تواجه رسوما جمركية 50 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب لبرنامج (فوكس اند فريندز) “هذا ليس بالأمر الهين. إنه أمر جلل، ويسبب خلافا مع الهند. تذكروا أن هذه مشكلة تخص أوروبا، أكثر من كونها مشكلتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار مسابقة الأغنية الأوروبية الأخيرة (يوروفيجن) التي أقيمت في بازل، سويسرا، 1 مايو 2025. رويترز
هولندا لن تنضم لمسابقة يوروفيجن للأغنية إذا شاركت إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل وسط توتر في الشرق الأوسط
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية
الرئيس السوري يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية برفقة باراك في دمشق

الأكثر قراءة

تشارلي كيرك ودونالد ترامب
ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!