ترامب: عقدت "اجتماعاً جيداً" مع رئيس البنك المركزي باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه عقد “اجتماعا جيدا” مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وإنه لم يحدث أي توتر في مناقشاتهما.

وأضاف ترامب للصحفيين “أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا. لا، لم يكن هناك أي توتر”.

وقام ترامب بجولة في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن اليوم.

أكد أن “إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ليست ضرورية، وإن مثل هذه الخطوة ستمثل تحركا كبيرا”.

وأضاف ترامب للصحفيين “فعل ذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية”.