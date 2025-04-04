ترامب: فيتنام تعرض خفض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه أجرى مكالمة “مثمرة” مع زعيم فيتنام تو لام عرض خلالها الأخير خفض الرسوم الجمركية على واردات بلاده من البضائع الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “أجريتُ للتو مكالمة مثمرة للغاية مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام، الذي أبلغني بأن فيتنام ترغب في خفض رسومها الجمركية إلى الصفر إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “شكرته نيابة عن بلادنا، وقلتُ له إنني أتطلع إلى الالتقاء به قريبا”.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.