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ترامب: فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان الصينية

25 - مايو - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جديد ليؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان الصينية وذلك بعد تقرير ذكر أن 3 باحثين بمختبر ووهان أصيبوا بالمرض في نوفمبر 2019.

وفي مقابلة مع قناة Fox Nation، قال ترامب إنه “ليس لديه شك” في أن الفيروس تسرب من المختبر، معتبرا أنه لم يعد بحاجة إلى استخدام كلمة “محتملة” عند الحديث عن هذه النظرية.

ويأتي تعليق ترامب وسط اهتمام متجدد بالنظرية، التي تم رفضها باعتبارها نظرية هامشية في الماضي، بعد أن نشر 18 عالما بارزا رسالة في مجلة Science في وقت سابق من هذا الشهر تدعو إلى مزيد من التحقيق في أصل كوفيد-19، معتبرين أن النظريات حول تسربه المختبر “قابلة للتصديق”.

وخلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض في 18 أبريل 2020، قال ترامب إن الحكومة تدرس هذه النظرية وإنها “منطقية”. بعد حوالي أسبوع، قال ترامب إن لديه “درجة عالية من الثقة” بأن كوفيد- 19 تسرب من المختبر وأنه اطلع على أدلة تدعم تأكيده.

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