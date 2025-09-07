الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أمريكا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2025 2:45 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد “إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وفي سياقٍ منفصل، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم، إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي في الحرب خلال الليل مما أدى إلى اشتعال النيران في المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف ومقتل أربعة على الأقل بينهم رضيع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قصفا بالطائرات المسيرة والصواريخ أدى لمقتل أربعة وألحق أضرارا بالغة بشمال وجنوب وشرق البلاد، بما في ذلك مدن زابوريجيا وكريفي ريه وأوديسا، بالإضافة إلى منطقتي سومي وتشيرنيهيف.

وتابع قائلا في مناشدة جديدة لحلفاء بلاده لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية “عمليات القتل هذه الآن، وفي وقت كان من الممكن أن تبدأ فيه الدبلوماسية الحقيقية منذ زمن بعيد، هي جريمة متعمدة وإطالة لأمد الحرب”.

ورأى شهود من رويترز الطابق العلوي من المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الواقع في حي بيتشيرسكي التاريخي، وهو يحترق بينما يتصاعد دخان كثيف إلى السماء الزرقاء الصافية بعد شروق الشمس مباشرة.

وفي مناطق أخرى من كييف، تضررت شقق سكنية وتجمع عشرات السكان في الشوارع خارج منازلهم ملفوفين بالأغطية لتفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم، بينما انهمكت فرق إنقاذ في جهود إخماد النيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط في خليج المكسيك
أسعار النفط تصعد مع اتفاق أوبك+ على رفع الإنتاج بوتيرة أبطأ من أكتوبر
أسطول الصمود
أضخم تحرك بحري عالمي نحو غزة: أسطول الصمود يتحدى الحصار
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين ديرمر ووزير الخارجية السوري هذا الأسبوع

الأكثر قراءة

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري عن حراك الشارع: أنا ضد ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته