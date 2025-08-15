ترامب قبل مغادرة طائرته إلى ألاسكا: المخاطر عالية!

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مغادرة طائرته إلى ألاسكا الجمعة للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً على منصة تروث سوشيال: “المخاطر عالية”.

وكان ترامب قال بوقت سابق في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن “هذا الاجتماع مع بوتين يمهد للقاء ثان مهم للغاية” مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

كما ألمح إلى أنه من المرجح أن تكون هناك مفاوضات بشأن تبادل الأراضي بين روسيا أوكرانيا في وقت لاحق، وهي فكرة يعارضها زيلينسكي.

إلى ذلك، شدد ترامب على أنه ليس من مسؤوليته إبرام صفقة مع بوتين.

وأردف أن أولويته القصوى في قمة ألاسكا ستكون بحث إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

تأتي تلك التصريحات فيما تترقب الدول الأوروبية وأوكرانيا نتائج اللقاء الذي سيعقد مساء بين الرئيسين، وعلى جدول اعماله الموضوع الأوكراني ووقف الحرب.

ويتخوف القادة الأوروبيون وكييف من امكانية الزام الرئيس الأميركي الجانب الأوكراني بتقديم تنازلات للروس خلال قمة اليوم، ما دفعهم قبل أيام إلى عقد لقاء “أونلاين” مع ترامب، تعهد فيه بتقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا.