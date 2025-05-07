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ترامب: قد نخفف قيود تصدير الرقائق إلى بعض دول الخليج

منذ 30 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيصدر قريبا إعلانا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخفف قيود تصدير الرقائق الدقيقة إلى بعض دول الخليج.

وقال ترامب “قد نفعل ذلك بالفعل، وسيتم الإعلان عنه قريبا”.

يستعد ترامب لأولى جولاته الدبلوماسية الرئيسية الأسبوع المقبل، والتي تشمل جولة في ثلاث دول بالشرق الأوسط، تبدأ بالسعودية.

وفرضت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن ضوابط صارمة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الشرق الأوسط، خشية تحويل أشباه الموصلات الثمينة إلى الصين واستخدامها لدعم جيشها. إلا أن ترامب جعل تحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة هدفا رئيسيا لإدارته.

وقال ترامب إنه يعتزم قريبا الرد على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تتجه لتغيير اسم الخليج إلى الخليج العربي. ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيبا من قادة الخليج، ومن المرجح أن تثير غضب إيران.

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