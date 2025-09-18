ترامب: قد نمدد مهلة بيع تيك توك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الصين لنقل ملكية منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك) إلى شركات أمريكية لكنه قد يمدد المهلة المحددة لتخارج الصين.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. قد نجري تمديدا مع الصين، لكنه تمديد يستند إلى الشروط نفسها التي لدينا الآن، وهي شروط جيدة للغاية”.

وذكر ترامب أنه سيناقش مسألة تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الجمعة.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء لتأجيل تطبيق قانون يعود لعام 2024 يقضي بتخارج الملاك الصينيين لتيك توك من المنصة حتى 16 ديسمبر كانون الأول.