الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: قد نمدد مهلة بيع تيك توك

منذ 37 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الصين لنقل ملكية منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك) إلى شركات أمريكية لكنه قد يمدد المهلة المحددة لتخارج الصين.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. قد نجري تمديدا مع الصين، لكنه تمديد يستند إلى الشروط نفسها التي لدينا الآن، وهي شروط جيدة للغاية”.

وذكر ترامب أنه سيناقش مسألة تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الجمعة.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء لتأجيل تطبيق قانون يعود لعام 2024 يقضي بتخارج الملاك الصينيين لتيك توك من المنصة حتى 16 ديسمبر كانون الأول.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بإقالة ليسا كوك من البنك المركزي
    الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. رويترز
    ملكة بريطانيا والأميرة كيت تصطحبان ميلانيا ترامب في جولة بمكتبة ملكية
    مصدر قيادي بالقسام: مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة
    كتائب القسام: "غزة ليست لقمة سائغة" ومصير أسرى الاحتلال مرتبط بخياراتهم

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟