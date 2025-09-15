ترامب: قرأت تقريراً يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى فوق الأرض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين إنه قرأ للتو تقريرا يفيد بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نقلت المحتجزين في قطاع غزة إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الهجوم الإسرائيلي.

واضاف ترامب أنه يأمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا، ووصف ذلك بأنه “فظاعة إنسانية قلما شهدناها من قبل”.

وطالب الرئيس الأميركي حماس بألا يدعوا حدوث ذلك وإلا ستسقط كل الرهانات، ودعا الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى فورا.

تصريحات ترامب تأتي في وقت عبّر فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الاثنين، عن أمله في أن تستمر قطر في لعب دور بناء وإيجابي لإنهاء الحرب في غزة، كما أبلغ مسؤولين كبارا في إسرائيل أن زيارته قطر المقررة اليوم الثلاثاء، هدفها استئناف المفاوضات.

وقال روبيو -الذي يواصل زيارة لإسرائيل بدأها الأحد- “نأمل أن تقدم قطر وبقية دول الخليج الإضافة البناءة لإنهاء هذه الحرب وهي غاية تصب في مصلحتهم”.