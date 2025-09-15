الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة وعلى إسرائيل توخي الحذر

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 8:11 صباحًا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، يوم الأحد، إن قطر حليف كبير للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه “يجب فعل شيء تجاه حماس، ولكن على إسرائيل توخي الحذر”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه “ليس سعيدا” بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته “تروث سوشيال” بأن “الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به”.

وأوضح أن “الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية”.

وتابع قائلا: “وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر”.

وأشار إلى أن “الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام”.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه “المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة”.

وشدد على أنه أكد للقطريين “أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم”.

واختتم قائلا إن “الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير
زامير: حركة حماس لن تهزم عسكرياً أو سياسياً حتى بعد احتلال مدينة غزة
دخان يتصاعد من مبنى الجامعة الإسلامية، الذي تم إخلاؤه وكان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن تعرض لغارات جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تستهدف النازحين والمنازل في قطاع غزة!
ستارلينك
الموقع الإلكتروني لستارلينك يعلن عن انقطاع في الخدمات وتأثر آلاف المستخدمين

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر