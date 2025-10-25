السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: قوة إرساء الاستقرار في غزة ستُنشر قريباً

منذ 3 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابا أمام الكنيست في القدس يوم الاثنين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابا أمام الكنيست في القدس يوم الاثنين.

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت “إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريبا”، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن الوضع في غزة “يجب أن يكون هذا سلاما مستداما”.

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بالدولة الخليجية ووصفها بأنها حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غدا الأحد.

وتريد إدارة ترامب من بعض الدول العربية أن تسهم بالأموال والجنود في قوة متعددة الجنسيات لمنع اندلاع الحرب مجددا في غزة. وترفض إسرائيل فكرة مشاركة قوات تركية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأميركي الجديد، ماركو روبيو. رويترز
روبيو: ترامب يتطلع إلى بحث التجارة وقضايا أخرى مع رئيس البرازيل
السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز
زعيم حزب الحرية اليميني في هولندا يشدد على أهمية مشاركة أنصاره في الانتخابات
الجيش الإسرائيلي يقوم باخلاء مصابين من غزة-أرشيفية
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة محددة الهدف في وسط غزة

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟