ترامب: قوة إرساء الاستقرار في غزة ستُنشر قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت “إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريبا”، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن الوضع في غزة “يجب أن يكون هذا سلاما مستداما”.

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بالدولة الخليجية ووصفها بأنها حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غدا الأحد.

وتريد إدارة ترامب من بعض الدول العربية أن تسهم بالأموال والجنود في قوة متعددة الجنسيات لمنع اندلاع الحرب مجددا في غزة. وترفض إسرائيل فكرة مشاركة قوات تركية.