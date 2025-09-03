الخميس 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
ترامب: كان على الصين ذكر أمريكا في احتفال ذكرى الحرب العالمية الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن “الاحتفال الجميل” الذي أقامته الصين بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية كان ينبغي أن يسلط الضوء على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هزيمة اليابان.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “أعتقد أنها كانت مراسم جميلة. أعتقد أنها كانت مثيرة للإعجاب بشدة”، وذلك بعد ساعات من إشارته على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن القادة الأجانب المجتمعين في بكين ربما يتآمرون ضد الولايات المتحدة.

وتابع “شاهدت الخطاب الليلة الماضية. الرئيس الصيني شي صديق لي، لكنني اعتقد أنه كان يتعين عليه ذكر الولايات المتحدة في ذلك الخطاب، لأننا ساعدنا الصين كثيرا جدا”.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب التعليق.

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية فرصة كبيرة لاستعراض حكومته وعلاقاتها الوثيقة مع دول لها خلافات مع واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

