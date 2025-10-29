الخميس 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: كوريا الجنوبية نالت الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

منذ 46 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز

A A A
طباعة المقال

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وذلك في تعليقات له خلال جولته الآسيوية.

وقال ترامب أيضا، الذي التقى مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج وغيره من قادة المنطقة خلال زيارته، إن سول وافقت على شراء كميات هائلة من النفط والغاز الأمريكيين.

ووضع ترامب ولي اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.

وسعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي لتشغيل الغواصات التي يمكنها تعقب السفن الكورية الشمالية والصينية لفترات أطول.

ويحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “أعطيتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات القديمة التي يمتلكونها الآن وتعمل بالديزل والأقل تطورا بكثير”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوب30
مسؤول برازيلي: فعاليات مؤتمر كوب30 ستكون آمنة بعد أحداث العنف
مؤشر ستاندرد اند بورز 500
ستاندرد اند بورز يغلق مستقراً بعد تعليقات باول بشأن الفائدة
هولندا
حزب الديمقراطيين دي-66 يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات هولندا

الأكثر قراءة

مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!
هولندا
حزب الديمقراطيين دي-66 يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات هولندا