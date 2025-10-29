ترامب: كوريا الجنوبية نالت الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وذلك في تعليقات له خلال جولته الآسيوية.

وقال ترامب أيضا، الذي التقى مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج وغيره من قادة المنطقة خلال زيارته، إن سول وافقت على شراء كميات هائلة من النفط والغاز الأمريكيين.

ووضع ترامب ولي اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.

وسعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي لتشغيل الغواصات التي يمكنها تعقب السفن الكورية الشمالية والصينية لفترات أطول.

ويحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “أعطيتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات القديمة التي يمتلكونها الآن وتعمل بالديزل والأقل تطورا بكثير”.