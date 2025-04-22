ترامب: لا نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لكن نريد خفض الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لكنه أضاف أنه يريد خفض أسعار الفائدة، وهي تصريحات قد تخفف التوتر بشأن مستقبل رئيس البنك المركزي والتي أثارت قلق المستثمرين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي “لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة”.

يمثل تصريح ترامب أول تهدئة بعد أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى باول لعدم خفضه أسعار الفائدة مجددا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وكانت الانتقادات مصحوبة في كثير من الأحيان بالتهديد، مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي يقول إن إنهاء ولاية باول “لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية”، الأمر الذي أثار قلق الأسواق المالية التي ترى في استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي أساسا لمصداقيته على الساحة المالية العالمية.

ويبدو أن ترامب نحى هذه التهديدات جانبا الآن، لكن انتقاداته لسياسة أسعار الفائدة لا تزال قائمة.

وقال ترامب “نعتقد أن الآن وقت مثالي لخفض سعر الفائدة، ونرغب في أن (يتحرك) رئيس مجلس الاحتياطي مبكرا أو في الموعد، لا أن يكون متأخرا”.