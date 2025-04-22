الأربعاء 24 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: لا نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لكن نريد خفض الفائدة

منذ 28 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لكنه أضاف أنه يريد خفض أسعار الفائدة، وهي تصريحات قد تخفف التوتر بشأن مستقبل رئيس البنك المركزي والتي أثارت قلق المستثمرين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي “لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة”.

يمثل تصريح ترامب أول تهدئة بعد أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى باول لعدم خفضه أسعار الفائدة مجددا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وكانت الانتقادات مصحوبة في كثير من الأحيان بالتهديد، مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي يقول إن إنهاء ولاية باول “لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية”، الأمر الذي أثار قلق الأسواق المالية التي ترى في استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي أساسا لمصداقيته على الساحة المالية العالمية.

ويبدو أن ترامب نحى هذه التهديدات جانبا الآن، لكن انتقاداته لسياسة أسعار الفائدة لا تزال قائمة.

وقال ترامب “نعتقد أن الآن وقت مثالي لخفض سعر الفائدة، ونرغب في أن (يتحرك) رئيس مجلس الاحتياطي مبكرا أو في الموعد، لا أن يكون متأخرا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أوكرانيا تعبر عن قلقها إزاء تدخل الصين في حرب روسيا
مخزونات النفط الخام
انخفاض مخزونات الخام والوقود بأمريكا الأسبوع الماضي
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)
البنتاغون: تحقيق في تسريبات قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية

الأكثر قراءة

العاصفة الرملية تصل الى لبنان
عناصر من الجيش اللبناني
هل تقبل واشنطن بسلاح الحزب وإيران داخل ترسانة الجيش؟
الجيش اللبناني
بين الأيديولوجيا والتكليف الشرعي.. مخاطر دمج عناصر حزب الله في الجيش