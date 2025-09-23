ترامب: لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي مطلقاً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية.

وأضاف “موقفي بسيط للغاية: لا يمكن السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم”.

وتفاخر الرئيس الأميركي بقوة بلاده عسكريا واقتصاديا، وشن هجوما قويا على الأمم المتحدة، محذرا من خطر أسلحة الدمار الشامل على البشرية.

وأضاف أن “النمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته”.

وذكر الرئيس الأميركي أنه حقق استثمارات قيمتها 17 ترليون دولار، على حد قوله.

في الشأن الخارجي جدد الرئيس الأميركي قوله إنه أنهى 7 حروب، بعضها دام نحو 30 عاما، مشددا على أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز.

وأضاف “لا رئيس عالميا أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب”.

وقد توعد ترامب المهاجرين غير الشرعيين، فـ”كل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير مشروع سيتم إبعاده، وربما سيحدث له ما هو أسوأ”.

في شأن متصل هاجم الرئيس الأميركي منظمة الأمم المتحدة، لإنها “لم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب”.

وأضاف “لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة”، واعتبر أنها تمتلك إمكانات هائلة، لكنها ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات.

ووفق الرئيس الأميركي فإن “عملية بناء مقر الأمم المتحدة شابها فساد”.

وقال إن أكبر “خطر يهدد وجودنا هو الأسلحة المدمرة التي نمتلك عددا منها”.